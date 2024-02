Los agricultores aragoneses mantienen sus movilizaciones

A lo largo de la mañana han protagonizado cortes de tráfico puntuales en la la A-2, a la altura de La Almunia, en la nacional II en Bujaraloz, la A-68 en Figueruelas y la A- 23 en Torrijo del Campo y en Teruel. Además, las tractoradas han provocado retenciones en la zona de Calatorao, Épila, Fuentes de Ebro o Velillas.

La Delegación del Gobierno de España en Aragón ha confirmado que han dado instrucciones a las fuerzas de seguridad para que no dejen entrar a los tractores en el centro de las ciudades si esas manifestaciones no están convocadas en tiempo y forma. Además, van a garantizar el tráfico de camiones con hidrocarburos, alimentos u otras mercancías críticas. Además, ya se han puesto las primeras sanciones a los manifestantes que han vulnerado las normas de circulación. El delegado, Fernando Beltrán, asegura que todos los efectivos disponibles de Policía y Guardia Civil se han desplegado para controlar la situación, y no se están produciendo afecciones graves. Además, pide al consejero aragonés de Agricultura, Ángel Samper, que ofrezca ayudas reales al sector en lugar de unirse a las movilizaciones.

Enfrentamiento político

El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, respalda las reivindicaciones de los agricultores. Además, ha salido al paso de las críticas del Partido Socialista que acusa a su Ejecutivo de incumplir esa promesa electoral de destinar ayudas directas a los profesionales del campo para paliar los efectos de la sequía. Azcón recuerda que han aprobado créditos blandos por un importe de 8 millones de euros y culpa al PSOE de las actuales normas que marca la Política Agraria Común.

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco también ha reiterado su apoyo a las protestas de los agricultores. Recuerda que su partido, VOX, votó en contra del Pacto Verde apoyado por el PP y el PSOE y sigue atribuyendo la situación límite que vive el sector primario a la Agenda 2030 y al fanatismo climático. Incluso abre la puerta a que el Gobierno aragonés pueda aportar ayudas directas a los agricultores.

Unidad de acción

Muchas de estas movilizaciones han sido convocadas por redes sociales y, al margen, de las previstas por las organizaciones agrarias, algo que está resquebrajando la unidad de acción. De hecho, dos sindicatos del campo ASAJA y ARAGA se han desmarcado de las convocatorias de movilizaciones previstas para mañana en Huesca. Eso sí, las siguen apoyando. UAGA y la UPA van a organizar esas marchas.

El responsable de la Unión de Pequeños Agricultores de Aragón, José Manuel Roche, subraya el papel de las organizaciones agrarias en las negociaciones que se están llevando a cabo con la Unión Europea y que han permitido la retirada de algunos productos fitosanitarios.