"El adelanto del primer tren a Zaragoza mejora las comunicaciones"

El Ayuntamiento de Huesca defiende el adelanto de tan sólo 17 minutos del primer tren de media distancia que sale con Huesca con destino a Zaragoza y que permitirá a los usuarios poder enlazar con el AVE a Madrid y llegar a las 9,15 a la capital de España.

Ante algunas críticas surgidas por parte de usuarios y de Chunta Aragonesista, la concejala María Rodrigo ha querido dejar claro que el AVE que sale desde Huesca no sufre modificaciones y que el adelanto del tren permitirá llegar a tiempo a quienes trabajan en Zaragoza y el enlace con otros AVES que salen de Zaragoza con destino a otras ciudades de España. Rodrigo ha insistido en que con estos cambios se mejoran las comunicaciones ferroviarias para los vecinos de Huesca.

Mientras tantos CHA cree que los oscenses que utilizan este tren van a sufrir una pérdida de tiempo y un innecesario madrugón, lo cual es un "sin sentido".

Renfe propuso adelantar el horario del primer tren a Zaragoza porque no es posible modificar los horarios del AVE. Con esta medida se logra que los viajeros de Huesca puedan llegar a Madrid tanto en el AVE que pasa por Zaragoza a las 7.36 horas (llegando a Madrid a las 9.10 horas) como en el que sale de Huesca a las 8.15 horas (llegando a Madrid a las 10.35 horas). El adelanto del tren es de 17 minutos, no de una hora. Salía a las 6.40 horas de Huesca y llegaba a las 7.33 horas a Zaragoza. Una vez efectuado el cambio horario saldrá a las 6.23 horas y llegará a las 7.12 horas, permitiendo favorecer los enlaces intermodales de Goya y Portillo y enlazando a las 7.36 con el AVE a Madrid. El AVE de las 8.15 horas no se modifica, llegando a Zaragoza a las 8.55 horas. Además, hay otra conexión intermedia a las 7.38 horas que llega a Zaragoza a las 8.36 horas.

Además, con el fin de hacer más atractivo el servicio que une Huesca y Zaragoza, Renfe se ha comprometido a solicitar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que el recorrido del AVE entre ambas ciudades pueda ser utilizado como media distancia (el de las 8.15 horas), lo que abarataría su precio y permitiría contar con siete trenes diarios de media distancia frente a los seis actuales.