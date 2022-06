Casademont Zaragoza prepara una revolución

Con la salvación conseguida en el último segundo del último partido, Casademont Zaragoza no quiere volver a pasar por lo mismo en el curso que viene. Para ello, Reynaldo Benito, presidente del club, y Toni Muedra, director deportivo, y el resto del Consejo de Administración empiezan a tomar las primeras decisiones. La primera de ellas fue la sorprendente salida de Rodrigo San Miguel. El club decidió no hacer efectiva el club la cláusula de ampliación de contrato vigente que existía sobre el base aragonés que llegó hace tres años a la entidad rojilla con la intención de retirarse en el equipo de su ciudad. Sin embargo, ahora deberá buscarse equipo porque descarta la retirada y en su carta de despedida dejó la puerta abierta a un posible regreso en un futuro "no muy lejano".

Un día después de anunciar la marcha del jugador más emblemático de la plantilla, Casademont abrió la puerta de salida a cuatro jugadores más: Deon Thompson, Aleix Font, Jaime Fernández, Hans Vanwijn. A estas cinco bajas hay que sumarles las de Omar Cook y Javier Justiz, ambos retirados del baloncesto. En total, siete bajas para mantener únicamente en la plantilla a Javi García, Hlinasson, Stan Okoye, Santi Yusta y Dino Radoncic.

El club deberá, por lo tanto, recurrir al mercado de fichajes para contratar, al menos, a seis jugadores. Aunque antes también debe buscar a un nuevo entrenador porque Casademont Zaragoza ya es el único equipo de ACB que todavía no tiene ocupado el banquillo.

En definitiva, una revolución para la temporada 2022-23 en la que se espera poder jugar competición europea, aunque no será en la BCL y solo se mantiene con posibilidades participar, por segundo año consecutivo, en la FIBA Europe Cup.