Más de uno Huesca (8:20) 08/03/2021

Debido a la situación de pandemia, dicha concentración contará con limitación de aforo y con una señalización tanto para el acceso al espacio delimitado para la misma como para la salida. Se ruega a las personas que vayan a acudir a la concentración que lo hagan con tiempo, para evitar alguna aglomeración y con mascarilla perfectamente colocada. Se dispensará gel en el acceso al recinto y se ruega a todas las participantes que colaboren en el mantenimiento de la distancia ajustándose a los puntos señalizados en el suelo. Este año no podrán participar más de 500 personas en la concentración, por lo que se pide a quienes no puedan compartir este momento de reivindicación, que a las 8 aplaudan desde cualquier punto de la ciudad donde se encuentren. Por último, tras finalizar la concentración, ruegan a todas las participantes que no permanezcan en la plaza.