Más de uno Huesca (8:20) 08/02/2022

La Guardia Civil sospecha que altos cargos del gobierno catalán usaron partidas destinadas a la candidatura de los JJOO para adjudicar a dedo contratos para empresarios afines. Ayer el presidente Lambán no quiso entrar a valorar este asunto para no empeorar las relaciones con Cataluña. No obstante, Lambán se reunió con miembros de la plataforma anti-independentista Sociedad Civil Catalana para tratar proyectos comunes sobre la historia de Aragón. El presidente del colectivo, Fernando Sánchez, apostó por una candidatura en pie de igualdad, sin prepotencia.