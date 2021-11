Aragón seguirá sufragando a partir del 28 de noviembre el primer regional de la mañana de Zaragoza a Binéfar y su vuelta por la tarde. Así lo anunciaba en las Cortes el consejero de Vertebración del Territorio José Luis Soro que aseguró que los servicios ferroviarios son imprescindibles y no pueden ser sustituidos por autobús. Sin embargo, el tren no llegará como ahora hasta Lérida, algo que van a seguir reclamando desde la Plataforma Aragón no pierdas tu tren