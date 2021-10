Por otro lado, ayer se volvieron a celebrar concentraciones en varias estaciones de Aragón, para seguir reivindicando los servicios de trenes regionales. Hubo concentraciones en las estaciones de Tardienta, Grañén y Monzón, entre otras. La plataforma "Monegros no pierdas tu tren" critica a los responsables políticos, que hablan de sustituir ese tren porque apenas tiene uso. El problema, insisten, es que no es no hay medios para volver.