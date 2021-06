Más de uno Huesca (08:20) 22/06/2021

Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha rectificado y ha estimado el recurso de súplica admitiendo que el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena sea representado por su letrado Jorge Español, en el recurso de amparo promovido por el ex conceller Lluis Puig contra la fianza impuesta por un presunto delito de desobediencia al no devolver los bienes. Además, el abogado Jorge Español ha decidido personarse como acusación particular en el proceso penal contra los ex consejeros catalanes de Cultura Santi Vila y Lluis Puig, por no devolver los bienes del Monasterio de Sijena. Español quiere asegurarse así de que tanto Vila como Puig tengan una pena adecuada al delito cometido y a su nivel de ingresos.