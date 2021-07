Informativo Matinal Huesca

Más de Uno Huesca (08:20) 21/07/2021

En Más de Uno Huesca 8.20, les hemos contado que la provincia de Huesca todavía no ha tocado techo en la sexta ola. Así lo ha señalado el presidente del Colegio de Médicos de Huesca, José Borrel. En la última jornada se registraban otros 188 positivos de covid-19. Por el momento la progresión no frena. El aumento de los contagios se deja notar sobre todo a la Atención Primaria, pero en los últimos días también se han disparado los ingresos hospitalarios. Ya hay 47 enfermos afectados por coronavirus en los hospitales de la provincia. Borrel cree que el aumento de los contagios se debe a un incumplimiento de los confinamientos y a que no se comunican todos los contactos. Y son precisamente los contactos no declarados los que están provocando nuevos focos