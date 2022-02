Más de uno Aragón (7:20) 08/02/2022

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el decreto para que el uso de las mascarillas en el exterior deje de ser obligatorio, siempre que se pueda mantener un metro y medio de distancia interpersonal. La medida entrará en vigor el jueves. La duda es ahora si los escolares podrán quitarse la mascarilla en los recreos, un tema que se abordará hoy en la Comisión de Salud Pública.

El presidente Javier Lambán no quiere seguir la polémica con Cataluña a cuenta de la candidatura olímpica. Por la parte catalana, podría verse enturbiada por corrupción. La Guardia Civil sospecha que altos cargos del gobierno catalán usaron partidas destinadas a la candidatura para adjudicar a dedo contratos para empresarios afines. Lambán no quiso entrar a valorar este asunto para no empeorar las relaciones con Cataluña.