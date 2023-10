El vuelo Sevilla-Madrid no corre peligro

La Subdelegada del Gobierno en Sevilla, Isabel Mayo, ha asegurado "rotundamente" en Más de Uno Sevilla que la ruta que cubre el trayecto Sevilla-Madrid, y que, según algunos han interpretado, corre el riesgo de suprimirse si se lleva a cabo el plan para ir eliminando los vuelos domésticos, no será suprimido. Según Mayo, "algunos han leído mal el acuerdo o lo han manipulado de forma premeditada", en referencia al acuerdo firmado entre PSOE y Sumar para una posible investidura de Pedro Sánchez en el que se incluye el compromiso de impulsar el ferrocarril y eliminar los vuelos cortos para reducir las emisiones contaminantes que producen esos aviones.

Según Mayo, en el caso de la ruta Sevilla-Madrid no se dan ninguno de los dos requisitos que se prevén en el acuerdo para decidir qué rutas se eliminan porque el trayecto por tren entre Sevilla y la capital de España dura actualmente más de dos horas y media y porque además esos aviones conectan con un aeropuerto hub y por tanto es de conexión con rutas internacionales.

Por su parte el presidente de la comisión de turismo de la Confederación de Empresarios de Sevilla, Manuel Cornax, ha asegurado, también en Más de Uno Sevilla, que le encantaría creer las palabras de la subdelegada del Gobierno pero que leyendo el acuerdo tienen dudas de que no se vayan a eliminar algunas rutas en el caso de que se ejecutara. Por una parte lo previsto, una vez que terminen las obras que se están realizandoen las vías del AVE, es que ese trayecto vuelva a durar menos de las dos horas y media a las que se hace referencia y además, se pregunta Cornax, no se sabe qué pasaría con los vuelos que no están enlazados con otro internacional y que, por tanto, sí serían susceptibles de ser eliminados. A juicio de la CES, la eliminación de aviones supondría una pérdida competitiva para la capital hispalense especialmente en materia de turismo de congresos, un segmento que depende mucho de la agilidad de las conexiones.