El trasplante de córnea, la solución para tratar las patologías del endotelio corneal

La doctora Beatriz Mataix, especialista en oftalmología del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, indica que una de las patologías más comunes que requieren de un trasplante de córnea es la distrofia de Fuchs, una enfermedad que se da cuando las células encargadas de bombear líquido de la córnea mueren gradualmente, lo que provoca que la córnea se hinche y se inflame provocando que la visión sea borrosa.

La distrofia de Fuchs puede aparecer en personas de entre 30 y 40 años, pero es posible que los problemas de visión importantes no aparezcan hasta los 50 años. Esto es debido a que en su etapa temprana el único síntoma perceptible es una visión borrosa tras despertar, pero que va mejorando durante el día. Otros síntomas asociados son la sensación de arenilla en los ojos, fotosensibilidad, empeoramiento de los problemas oculares en zonas húmedas y visión muy borrosa por cicatrices en el centro de la córnea. No obstante, pueden no aparecer hasta una etapa avanzada de la enfermedad.

Cuando esta patología no responde a tratamientos médicos y/o farmacológicos, hay que realizar un trasplante lamelar endotelial, en concreto del tipo DMEK o trasplante selectivo de endotelio corneal. La doctora Mataix, señala a este respecto la importancia de la introducción y evolución de este tipo de trasplantes, donde solo se sustituye, en función de la patología, la capa de la córnea que está dañada por otra sana de un donante. Dependiendo de la parte de la córnea a reemplazar, existen varios tipos de trasplantes lamelares: DALK, cuando la afectación es en la parte anterior, o DSAEK o DMEK, si es del endotelio.

“El trasplante endotelial ha mejorado considerablemente el pronóstico no solo de visión, sino también de porcentajes de complicaciones, ya que es menos invasiva y tiene una menor tasa de rechazo”, señala la doctora Mataix. Otros trasplantes existentes son los lamelares anteriores, indicado cuando está afectada toda la córnea excepto el endotelio, o los trasplantes penetrantes, donde se sustituye la córnea al completo, también usado para tratar la distrofia de Fuchs.

También pueden requerir de esta intervención todas aquellas patologías derivadas de traumatismos, infecciones víricas, como la queratitis herpética, bacterianas y hongos; por patologías de carácter congénito, o, incluso, degenerativas, como el queratocono; que es una de las principales causas del trasplante de córnea, sobre todo en jóvenes.

El trasplante de córnea se ha posicionado como tratamiento, y las nuevas técnicas han permitido una mejora en los resultados postoperatorios. Así, los beneficios que presenta para el paciente la realización de este tipo de trasplantes se han visto incrementados gracias al avance de la tecnología, como el láser de femtosegundo, que se utiliza para el corte corneal y que ha producido un aumento en la precisión y en la seguridad de los trasplantes de córnea. Esto ha provocado, en parte, que este tipo de intervención haya experimentado un crecimiento de más de un 60% en Andalucía en los últimos años.

Los expertos recuerdan la importancia de que sea personal experimentado quien realice este tipo de intervenciones y que se haga siempre en un centro que cuente con el equipo necesario para el éxito de la cirugía y su seguimiento. El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, desde su acreditación para la extracción de órganos y tejidos para trasplantes, se ha preocupado por garantizar la calidad, seguridad y privacidad durante todo el proceso en colaboración con la Coordinación de Trasplantes de Andalucía.

Quirónsalud en Andalucía

El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y un hospital de día quirúrgico, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 59 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (diez de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.