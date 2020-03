Sergi Gómez: "¿El derbi? Roma, Roma, Roma"

Sergi no ha querido valorar el hecho de que el Roma-Sevilla se vaya a jugar sin público por el coronavirus ni tampoco la petición del sindicato policial Jusapol para que ocurra lo mismo este jueves en el Sánchez Pizjuán. "Si enfocamos nuestra atención a otro sitio que no sea el balón, nos puede perjudicar. Con respecto al virus no tenemos ningún temor. Nos centramos en los entrenamientos y en preparar el partido", declaró en el programa Más de Uno Sevilla, de Onda Cero. El citado sindicato ha pedido a la Subdelegación del Gobierno que no acuda público al encuentro del Pizjuán ante los italianos porque tienen previsto aistir casi mil seguidores romanos y "no es necesario exponer a nadie a ese riesgo", afirmó Antonio Delcan, portavoz, que no quiere que los agentes presentes en el partido puedan contagiarse. De todos modos, el Gobierno de Italia tiene previsto anunciar entre hoy y mañana si permite viajar a los aficionados de la Roma o no.