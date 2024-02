José Luis Sanz, alcalde de Sevilla: "No estamos hablando de privatizar la Plaza de España"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha reconocido en Más de Uno Sevilla que le ha sorprendido el nivel de la polémica tras su propuesta para cobrar entrada a los turistas por visitar la Plaza de España y destinar ese dinero a aumentar la vigilancia del recinto y posibilitar su mejor conservación con la creación de una escuela de restauración municipal para reparar los múltiples desperfectos provocados por el vandalismo y el mal uso de la plaza, el segundo monumento más visitado de la capital hispalense.

Para poder llevar a cabo esta iniciativa el Ayuntamiento debe llegar a un acuerdo con el Gobierno Central, propietario de los edificios, la balaustrada y los accesos a la plaza. En este sentido, el Delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha dicho que "es una deslealtad absoluta que por parte del Ayuntamiento se haga un planteamiento que afecta a los servicios públicos que se ofrecen en la Plaza de España donde hay distintas oficinas de atención ciudadana, incluida la de Extranjería. Es una decisión arbitraria".

En la misma línea, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho en la red social X que "Privatizar el espacio público no puede ser la respuesta para el cuidado y preservación de la Plaza de España de Sevilla, una joya cultural que pertenece a todos y a todas". La vicepresidenta primera ha sentenciado: "Desde luego, el Ministerio de Hacienda no se va a prestar a ello".

Antonio Muñoz, ha criticado también la "ocurrencia" del alcalde

El portavoz del grupo municipal socialista, Antonio Muñoz, ha criticado también la "ocurrencia" del alcalde en Más de Uno Sevilla. Entiende que no es la solución para la Plaza de España y que sí lo sería la implantación de una tasa turística que, según los cálculos realizados por el anterior gobierno socialista, dejarían en la ciudad "unos seis millones de euros que se destinarían a conservación y mantenimiento".

Ha todos ha respondido el alcalde, José Luis Sanz, asegurando que "no está dispuesto a recibir críticas de los socialistas cuando ellos no han hecho nada por la conservación de la Plaza de España". Según el primer edil, "no intento imponer nada sino llegar a un acuerdo y firmar un convenio entre las administraciones afectadas para poder solucionar un problema que es evidente".

En ese sentido, ha invitado a los responsables gubernamentales que tienen sus despachos en la misma Plaza a que "bajen y vean el estado en el que se encuentra".

Tasa turística

Sobre la tasa turística, Sanz asegura que "es otro debate que no tiene nada que ver y además es algo que tiene que hacerse sólo si lo pide el sector". Según el alcalde, "nadie va a dejar de visitar Sevilla por tener que pagar 3 o 4 euros por ver la plaza de España y además a los sevillanos no se les cobraría por lo que podrían seguir disfrutando como siempre de este enclave".

Sobre la falta de colaboración del Gobierno Central ha dicho "que me digan entonces cómo lo hago, si pongo un ejercito de policías locales a controlar este espacio o me dan el dinero que hace falta para su mantenimiento".

Agencias de viajes de Andalucía

Por su parte, las agencias de viajes de Andalucía han rechazado la posibilidad de que la Plaza de España se cierre y se cobre una entrada a los turistas, algo que el Ayuntamiento de Sevilla planteará a la Dirección General de Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El presidente de la Federación Andaluza de Agencias de Viajes (FAAV), Luis Arroyo, ha destacado "lo acostumbradísimos" que se está de tener la Plaza de España como espacio abierto y público, "como cualquier otra plaza de cualquier otro capital".