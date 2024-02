Salud pide tranquilidad" por el caso de viruela del mono en Sevilla y lo da por controlado

La consejera que ha visitado el Hospital de Úbeda (Jaén), ha indicado que nada más conocerse el caso del alumno contagiado, "lo que se hace es activar el protocolo". Este sábado "se dio información a los padres, el mismo sábado se activó el protocolo para poder vacunarlo y ese mismo sábado la mayoría de los niños se pudieron vacunar en el Hospital Macarena".

Ha añadido que "son muy poquitos los niños que se vacunaron fuera del sábado, con lo cual, tranquilidad absoluta porque el protocolo ha funcionado fenomenalmente". La consejera ha puesto de ejemplo todo lo que ha pasado durante la pandemia en los colegios para dar un mensaje de "tranquilidad absoluta" ya que se han adoptado "todas las medidas necesarias".

La consejera ha manifestado que infecciones por virus "vamos a tener siempre" y pero "lo importante es que los protocolos y los circuitos funcionen y aquí han funcionado muy bien".

Sobre la recomendación del uso de mascarilla para alumnado y profesorado, García ha explicado que la viruela del mono "tiene un periodo de incubación un poco largo" y hay que "esperar ese periodo de incubación para ver si algún niño o algún profesor tiene sintomatología".

"Lo más normal es que no, el contacto que se produce en los colegios no es el contacto para que se produzca ese contagio, pero el protocolo dice mascarillas", ha señalado la consejera, al tiempo que ha incidido en que los padres "se quedaron muy tranquilos" con el encuentro que tuvieron que dos epidemiólogos que "pudieron responder a todas las dudas de los padres" con "información fidedigna, información directa y fidedigna, para que los padres después no pudieran tener ningún error y confusión".

"Creo que todos se han quedado muy tranquilos y ahora es simplemente seguir con esas medidas de protección", ha concluido la consejera.