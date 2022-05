Pezzella: "El empate nos sabe amargo"

Si los hombres de Manuel Pellegrini hubiesen ganado en el Coliseum Alfonso Pérez al Getafe, se habrían colocado a un solo punto del Atlético de Madrid, último equipo que disputaría la próxima edición de la Liga de Campeones. Por eso, Pezzella se mostró decepcionado en declaraciones a Gol Tv.

"El empate nos sabe amargo. Íbamos a por los tres puntos para el cuarto puesto. Hicimos más méritos para algo más, pero no de dio el gol. En las segunda parte estuvimos más espesos, no encontramos pases para dejar al compañero de cara al gol. Tuvimos situaciones en el primer tiempo que no aprovechamos", dijo.

"Creer siempre creímos (en la victoria). Durante el año fueron muchas fechas en Champions. Al inicio de temporada no era el objetivo, pero ahora lo vamos a pelear. Tenemos que tener ambición. Lo lindo que conseguimos queda atrás. Ahora en los cuatro partidos que quedan lo vamos a pelear", finalizó.