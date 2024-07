PSOE-A insta al PP-A a dejar de "perseguir a socialistas" tras los fallos del TC y ponerse "a trabajar" desde la Junta

En rueda de prensa en el Parlamento se ha pronunciado así la portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, quien durante su comparecencia se ha referido a los pronunciamientos del Pleno del Tribunal Constitucional (TC) conocidos este pasado martes en relación a los recursos de amparo presentados por los expresidentes socialistas andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán frente a sus condenas en el caso de los ERE.

En concreto, el Tribunal Constitucional ha exonerado toda la malversación por la que fue condenado José Antonio Griñán y parte de la prevaricación por la que se condenó a su predecesor Manuel Chaves en el "procedimiento específico" de financiación de los ERE fraudulentos con cargo a los fondos autonómicos.

La portavoz parlamentaria ha querido reivindicar las ayudas sociolaborales que puso en marcha el entonces Gobierno socialista andaluz en un contexto de "crisis económica" que afectaba a "miles de familias en Andalucía" y que, concretamente, estaban orientadas para "más de 6.400 familias" de la región.

Ha subrayado que esas ayudas, a las que se destinaron los 680 millones de euros que, según sostienen desde el PP-A, se defraudaron con el caso de los ERE, "siguen dándose a día de hoy" desde la Junta gobernada por el 'popular' Juanma Moreno, por lo que son "tan legales que aparecen en la Ley de Presupuestos año tras año", y por las que "en ningún momento" ni el presidente de la Junta ni el Gobierno del PP-A "han reclamado absolutamente ni un euro a esas más de 6.400 familias" que las han estado percibiendo, ha subrayado Ángeles Férriz.

La representante socialista ha matizado que "es cierto" que "en ese sistema" de ayudas hubo "una serie de personas que utilizaron esos fondos para otros fines para los que no se había creado", y que incluso la Cámara de Cuentas de Andalucía elaboró un informe por encargo del PSOE-A que señaló a 71 "intrusos" en esas ayudas, ha continuado señalando Ángeles Férriz, que ha reconocido que hubo "otros casos irregulares" en torno a esas ayudas en los que "hubo personas que se aprovecharon ilegalmente", y que "fueron las que verdaderamente cometieron ese fraude" y a las que "había que perseguir desde el minuto uno", según ha recalcado.

Desde esa base, Ángeles Férriz ha aseverado que "eso es lo que debería haber hecho un gobierno o un partido en la oposición, perseguir a aquellas personas que habían cometido el fraude y recuperar el dinero" defraudado, y ha criticado que "eso no es lo que ha perseguido el PP durante todos estos años".

LA "CACERÍA POLÍTICA" DEL PP-A

En vez de eso, según ha continuado denunciando la portavoz socialista, el PP-A hizo "una causa general y, como no tenía posibilidad de llegar a las urnas jugando limpio, decidieron llegar" al Gobierno de la Junta "a lomos de una cacería política enmendando a los gobiernos socialistas que habían gestionado Andalucía durante 37 años porque así lo habían querido los andaluces, y creando una falsa trama que no existió nunca".

En esa línea, Férriz ha sentenciado que "ni los presidentes Chaves ni Griñán ni sus consejeros participaron de ninguna trama, de ninguna confabulación política, ni se llevaron un euro, y el PP lo sabía", pero, "a sabiendas" de eso, "se personaron como acusación particular y pidieron prisión" contra ex altos cargos socialistas "a sabiendas de que no formaban parte de ninguna trama ni ninguna confabulación política".

Ángeles Férriz ha criticado además que, "cada vez que la justicia no les da la razón" a los 'populares', éstos "cuestionen el Estado de Derecho y las instituciones", y ha subrayado que lo que ha venido a decir el TC en sus resoluciones sobre los recursos de amparo de condenados como Chaves y Griñán es que "se ha conculcado la presunción de inocencia, el principio de legalidad", de forma que estos dirigentes políticos "fueron condenados sin pruebas que acreditaran la existencia de una trama o una confabulación política".

La portavoz socialista ha añadido que el PP "anda desatado porque se le ha caído el relato" con las resoluciones del TC, después de haber estado "cómodos cazando socialistas", que es a lo que "se han dedicado estos años", según ha sostenido Ángeles Férriz, que ha pedido así a los 'populares' que dejen de "cuestionar" al Tribunal Constitucional, porque eso equivale a "cuestionar el Estado de Derecho", según ha avisado.

La representante del PSOE-A ha instado a los 'populares' a que "dejen de perseguir socialistas, que ya le han destrozado la vida personal y políticamente a mucha gente", y "que se pongan a trabajar, porque llevan seis años que, en vez de vivir de la gestión desastrosa que hacen, llevan viviendo de una cacería política, jurídica y mediática sin precedentes".

UN PARTIDO "DE SICARIOS POLÍTICOS"

Ángeles Férriz ha acusado al PP de ser "un partido de sicarios políticos que han ido a lo que han ido para ganar unas elecciones", y a quienes ella "ya no les pide que pidan perdón", sino "que respeten al Tribunal Constitucional y que dejen de perseguir a gente inocente, que ya le han destrozado bastante la vida a estas personas que no participaron de ninguna trama, de ninguna confabulación, que no se han llevado ni un solo euro".

La portavoz socialista ha proseguido recomendando a los 'populares' que, "si quieren perseguir el dinero" defraudado, "que busquen a los intrusos que fueron los que causaron el fraude", y ha añadido que en esa acción sí tendrían a los socialistas de su lado, "pero no para perseguir a gente inocente", ha remarcado.

Finalmente, Ángeles Férriz ha sentenciado que "los andaluces tienen que saber que, detrás de ese perfil moderado" de Juanma Moreno, "que no es más que un producto de marketing, lo que hay es una persona sin escrúpulos, sin ética ni decencia", ha zanjado.