José Luis Sanz afirma que eliminará el 'Plan Respira' hasta que haya más transporte público y aparcamientos

Este martes en una nota de prensa, el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha explicado que "estamos en desacuerdo con el citado plan porque los objetivos de restringir el tráfico, de seguir peatonalizando para hacerlo más habitable me parecen muy recomendables, pero siempre y cuando se dieran dos condiciones previas: incrementar las bolsas de aparcamientos y las líneas de transporte público que van al centro, para que puedan venir los sevillanos". Al hilo de ello, el candidato popular ha recordado que "no es lógico que se suprimiera la línea C5, sin funcionamiento desde 2019, y que todavía no se haya dado ninguna alternativa. Igual, que tampoco es razonable que el gobierno municipal del PSOE cierre nuestro centro histórico y no ofrezca alternativas de movilidad ni aparcamientos", ha manifestado Sanz.

Además, ha añadido que "es inconcebible que se mantenga al margen a los principales afectados: los vecinos. Un plan de estas características no se puede llevar a cabo de espalda a ellos, con quienes deben mantener reuniones para informarles en tiempo y forma. Cuando yo sea alcalde todo se hará con el acuerdo y consensuando con todos los sectores afectados".

En este sentido, el candidato del PP ha ndicado que los vecinos del Casco histórico y de Triana, con los que me se reunirá en los próximos días, "nos han trasladado su malestar, al tratarse de una imposición y no haber negociado ni dialogado nada con los principales afectados, así no se debe gobernar".

Sanz se ha comprometido a incrementar los aparcamientos y las líneas de transporte público, a recuperar la línea C5 y a reivindicar una red completa de metro: "No quiero que el centro se convierta en un parque temático y que haya más turistas y menos sevillanos".