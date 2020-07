La EPA concluye que se destruyeron 47.600 empleos en el segundo trimestre en la provincia de Sevilla

El coronavirus ha destruido 47.600 empleos en el segundo trimestre en la provincia de Sevilla. Se redujo el paro en 26.500 personas entre abril y junio, pero eso no significa que han encontrado trabajo sino que pasan a la inactividad, con una población activa que baja en 74.100 personas hasta situarse en 866.700.

Como datos generales la tasa de desempleo pasa del 21,7% al 21,83% con respecto al trimestre anterior. Según los datos de la Encuesta de Población Activa, la cifra se corresponde casi exactamente con la pérdida de afiliación en la segunda quincena de marzo, una afiliación que luego en abril, mayo y junio se mantuvo de una manera estable gracias a los ERTES. Cabe recordar que los ERTES aún siendo una suspensión temporal del trabajo, sus trabajadores se siguen computando como ocupados. El secretario general de Empleo de la Junta, José Agustín González, achaca algunos de estos datos a que sigue habiendo personas que ahora mismo no están buscando trabajo, y "no porque no quieran" sino por la paralización de la actividad durante la pandemia.