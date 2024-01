Nace la propuesta del "medio socio" para las casetas de la Feria de Abril

Porque es ahora cuando por ejemplo comienzan a mantenerse los contactos necesarios para encontrar y contratar a los caseteros que atiendan y sirvan en las casetas. Ya el año pasado se multiplicaron los problemas para encontrar candidatos por una razón. Hay días a lo largo de la semana de feria en los que los caseteros apenas hacen negocio.

Es un clásico que los primeros días el real y las casetas estén a rebosar pero a partir del jueves o el viernes, muchos socios se marchan a la playa o dejan de ir porque los bolsillos no pueden mantener ese nivel de gasto. ¿Cómo solucionar eso? Pues hay una propuesta sobre la mesa lanzada por el presidente de Asociación de Titulares de Casetas de Sevilla, propuesta que deberá ser debatida en cada caseta que para eso son privadas, pero que puede servir para solucionar esas situaciones.

Su presidente, Antonio Barrero, explica la propuesta del llamado "medio socio" que consistiría en permitir a amigos de los socios que a partir del jueves o el viernes puedan entrar como socios compartiendo los gastos, una idea que ha tenido "buena acogida ha tenido entre los miembros de la asociación",

Hay muchos sevillanos que no son socios de casetas porque o bien no hay disponibilidad porque la lista de espera es enorme y bien porque no se pueden permitir pagar las cuotas. Esta figura, puede ayudar a solucionar eso. ¿Como se autorizaría eso en el seno de las casetas? pues serán los propios socios los que deban determinarlo. También asegura Barrero "serviría para ayudar que los caseteros a hacer negocio en esos días en los que feria da incluso cierta pena"