Hoteles, bares y vecinos satisfechos con el resultado del Puente

Miles y miles de personas por el centro porque la gran mayoría de los visitantes durante el puente se han movido por zonas como la avenida de la constitución, Calle San Fernando, Puerta Jerez y la plaza nueva y sus alrededores, lugares donde la iluminación navideña y las atracciones, han servido de reclamo masivo. Eso sí la clave, ha vuelto a ser el tiempo que ha acompañado y eso ha animado a salir y a consumir en bares y restaurantes.

Tanto es así que los hosteleros han facturado un 10% más que durante este mismo puente del año pasado. Alfonso Maceda, presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia argumenta esa subida en el buen comportamiento del turista nacional y pide al ayuntamiento comprensión en días de tanta aglomeración de personas.

Los hoteleros por su parte manejaban una previsión de ocupación del 75% de media para este pasado puente de la constitución y la inmaculada, un periodo no demasiado significativo para el sector pero que en cambio ha visto superadas sus previsiones en 5 puntos porcentuales más. Manuel Córnax es el presidente de la asociación de Hoteles de Sevilla y su provincia, se ha mostrado contento por las expectativas superadas gracias al buen comportamiento de turistas que vienen a hacer otras actividades como esquiar en Sierra nevada pero reservan algún día para pasarse por la capital.

La mayoría de los visitantes ha sido de origen nacional, no necesariamente local que no necesitan hoteles. y por eso que no es un puente especialmente significativo para su sector que asegura que "hay precios e instalaciones para todos los poderes adquisitivos. Para el último tramo del año esperan que la buena racha continúe "tras un verano y una primavera muy buenos"

Todo eso esta muy bien. Facturan los bares, los restaurantes, los hoteles, los apartamentos turísticos, pero ¿cómo lo han vivido los vecinos de esas zonas? Pues sorprendentemente no solo no tienen quejas, sino que valoran como muy positivo el hecho que los sevillanos de la capital y del área metropolitana vengan a disfrutar de su iluminación según María José del Rey es Presidenta de la Asociación de vecinos del barrio de Santa Cruz que además se muestra también satisfecha de que el mapping se haya trasladado al río porque dice, "facilita mucho a los vecinos, la entrada y salida del barrio en comparación con el año pasado".