La Fábrica de Artillería acogerá el 23 de noviembre la inauguración del Festival de Cine

Bermúdez fue el programador de la sección Panorama Andaluz en el SEFF y fue vicepresidente de Asecan durante ocho años y motor y alma de sus premios anuales en la última década. Toda la información y resto de detalles sobre esta especial inauguración que tendrá la edición del Festival de Sevilla, podrá conocerse en los próximos días, informa la organización en una nota de prensa.

El 14 de noviembre de 2022, el SEFF y Asecan "perdieron a uno de sus miembros más queridos, como también lo perdió el mundo del periodismo como cronista y crítico de arte; el mundo de la literatura como lúcido poeta; la Universidad, en la que avanzaba en sus proyectos de docencia e investigación, y la sociedad en general, como persona buena, generosa y cabal, siempre dispuesta a ayudar, siempre preocupada por los que empiezan, por los que tienen menos recursos", ha declarado el coordinador general del Festival, Manuel Cristóbal, respecto a Bermúdez.

Esta edición también será el marco para la Gala Canal Sur y para la lectura de nominados a los 36 Premios Asecan. El 27 de noviembre, el Cine Cervantes será el escenario donde se hará entrega del premio Canal Sur, y, por su parte, Asecan dará a conocer el 28 de noviembre los nominados a sus Premios Anuales del Cine Andaluz.

Asimismo, los responsables del Festival de Cine Europeo de Sevilla han programado tanto una sección para todos los públicos como un programa de actividades que, con el título genérico de 'SEFF Educación', incluye un canal en línea, proyecciones en salas y coloquios con directores de los títulos seleccionados.

CINE EN FAMILIA

"El cine es entretenimiento, pero también una maravillosa manera de abrir los ojos al mundo y ayudarnos a comprenderlo", ha valorado el coordinador general del SEFF. Así, entre los próximos 23 y 29 de noviembre, 'Cine en familia' permitirá iniciar a niños y adolescentes en el séptimo arte con una oferta de cuatro películas de animación. 'Nina y el secreto del erizo' supone la vuelta de Audrey Tautou al cine, pero como actriz de doblaje, en una cinta de aventuras sobre una niña que sale en busca de un tesoro escondido en la antigua fábrica donde trabajaba su padre.

La película se exhibió fuera de concurso en el Festival de Annecy, donde la vertiginosa aventura familiar '¡Linda quiere pollo!', de Chiara Malta y Sébastien Laudenbach, se hizo con el premio Cristal al mejor largometraje. En la húngara Tony, 'Shelly y la linterna mágica', Filip Posivac recupera la tradición de la animación stop-motion de los países del Este, mientras que Mary y el pastel de coliflor y canela es una coproducción de siete países europeos (Estonia, Alemania, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo y Reino Unido), en la que el italiano Enzo D'Alò adapta la novela homónima de Roddy Doyle.

CINE EN LAS AULAS, AULAS EN LOS CINES

Por su parte, SEFF Educación consta de dos secciones: 'Europa Júnior', para alumnos de hasta doce años, y 'Cinéfilos del futuro', para mayores de doce, cuyos contenidos "están especialmente cuidados y diseñados para los espectadores de los centros educativos en las salas cinematográficas, y un canal de cine dedicado a la comunidad educativa: 'Ventana cinéfila'.

'Europa Júnior' constará de cinco películas. A las ya citadas 'Mary y el pastel de coliflor y canela', 'Tony', 'Shelly y la linterna mágica' y 'Nina y el secreto del erizo', se suman la primera incursión en el cine de animación de Pablo Berger, 'Robot Dreams', una conmovedora historia sobre la amistad, la pérdida y el perdón protagonizada por un perro y un robot, y el documental Gabi, de los 8 a los 13 años (Engeli Broberg, 2021), que sigue la vida cotidiana de una persona cuya infancia está marcada por la lucha por afirmar su identidad.

'Cinéfilos del Futuro', por su parte, propone cuatro largometrajes. La ópera prima de la británica 'Molly Manning Walker', 'How to Have Sex', donde unas vacaciones en la costa griega revelan el hedonismo y el dolor de la adolescencia femenina; 'La estafa del amor', en la que Virginia García del Pino parte del caso de un hombre acusado de timar a mujeres después de seducirlas para debatir con especialistas y particulares sobre el afecto; 'Pequeñas valientes', de Julie Lerat-Gersant, sobre los embarazos adolescentes; y 'El hijo zurdo', una reflexión sobre la maternidad y la sororidad a cargo de Rafael Cobos que fue premiada como mejor miniserie en la última edición de Canneseries.

El director sevillano protagonizará uno de los tres encuentros previstos esta edición con el público joven, junto a Pablo Berger y Virginia García del Pino.

Por último, 'Ventana cinéfila' es una amplia propuesta en línea de películas novedosas y de calidad diseñada para la comunidad educativa. Este programa gratuito se realiza gracias a la colaboración de la plataforma digital Filmin y es una iniciativa de la alianza ProFestivales21, que reúne a cinco de los festivales de cine más importantes de nuestro país: Sevilla, Málaga, Sitges, Valladolid y Huelva.

"Esta propuesta es una herramienta con la que pretendemos acompañar a los profesores de los centros educativos de Andalucía en la aproximación de conceptos y contenidos relacionados con la cultura audiovisual y sus códigos entre el alumnado. Podrán contar así, en las aulas, con un material de calidad, de fácil acceso y distintas lecturas, tanto narrativa como visual, diseñado para las diferentes etapas escolares", desarrollan sus programadores.

La oferta incluye siete largometrajes, once cortos y un mediometraje, de autores internacionales contemporáneos que se hacen eco de asuntos que apelan a la realidad presente de cualquier alumno desde distintos enfoques y planteamientos narrativos, lo que propicia un acercamiento activo y transversal a múltiples materias. Cada una de las propuestas cuenta con una guía didáctica disponible para que los docentes puedan trabajar en el aula antes y después del visionado.

Los largos seleccionados son 'Mia y el león blanco' (Gilles de Maistre, 2018), sobre una niña que emprende un viaje por la sabana junto a un felino en busca de una tierra donde el animal pueda vivir en libertad; 'Princesse Dragon' (Anthony Roux y Jean-Jacques Denis, 2021), protagonizado por una niña criada por dragones forzada a embarcarse en un viaje para descubrir el mundo; 'Rocks' (Sarah Gavron, 2019), donde una adolescente del extrarradio londinense cuida en secreto a su hermano pequeño para evitar que se lo lleven los servicios sociales y 'Las gentiles' (Santi Amodeo, 2021), con las redes sociales como trasfondo de la historia de un grupo de amigas que coquetean con la idea del suicidio.

Asismimo, el documental 'Alis' (Clare Weiskopf y Nicolas van Hamelryck, 2022), sobre un albergue para chicas adolescentes en Colombia; y las películas de animación 'Ainbo: la guerrera del amazonas' (Richard Claus y José Zelada, 2021), que captura la magia espiritual del Amazonas, y Funan (Denis Do, 2018), sobre la desaparición de un niño en el marco de la represión de los Jemeres Rojos en Camboya completan la programación.