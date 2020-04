Entrevista a Francisco Martínez Cosentino, presidente del Grupo Cosentino

Martínez Cosentino ha indicado que “estamos viviendo esta crisis como un ejercicio permanente de responsabilidad social y empresarial, intentamos anticiparnos y analizar todos los escenarios. En febrero hicimos las primeras reuniones de crisis ante lo que venía, el Covid 19, hicimos un plan de contingencia específico, un comité de crisis, un protocolo de actuación en materia de seguridad y salud laboral, con el consenso con los sindicatos y el comité de empresa, y tengo que agradecerle al comité su generosidad".

En relación a la salida a la crisis, Martínez Cosentino ha indicado que "ya estamos pensando en como innovar, como abrir mercados, como seguir creciendo, no se puede parar". "España tiene que industrializarse más, innovar más y ser más flexible. No puede ser que la administración pública no sea tan rápida como los ciclos económicos, en un mes ha cambiado el mundo y así de rápido cambia la economía, el gran reto es contar con una administración ágil, moderna, y menos pesada", declaró.

Cosentino afirmó en la entrevista que "le pediría a los bancos, a la administración, que procuren que no haya devoluciones de letras, que haya la menor morosidad posible. Si un cliente ha sido fiel en los últimos años, por favor no hagáis devoluciones, es importante que todos echemos una mano. Aguantemos, demos plazo", aseguró en la entrevista realizada por Diego García Cabello en Onda Cero Andalucía.

El Grupo Cosentino, con 5000 empleados, distribuye sus productos y marcas, Silestone y Dekton, en más de 110 países, con instalaciones propias en Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Irlanda, Alemania, entre otros países. En este año ha batido todos sus récords económicos, logrando superar por primera vez en su casi medio siglo de historia la barrera de los 1.000 millones de euros de facturación.