El Sevilla intenta que Koundé juegue el derbi

El Sevilla no va a recurrir la quinta amarilla que vio Ocampos, porque sabe que no tiene visos de prosperar. Pero sí con la roja que vio Jules Koundé. El colegiado, González Fuertes, escribió en el acta que "en el minuto 76 el jugador Jules Kounde fue expulsado por el siguiente motivo: Golpear a un adversario con ambos brazos con uso de fuerza excesiva tras haber sido objeto de infracción". Los servicios jurídicos del club intentan demostrar con pruebas videográficas que no tocó al jugador rival, algo que no está demasiado claro, con lo que hay alguna esperanza de que le retiren la tarjeta roja y, por tanto, pueda jugar contra el Betis.