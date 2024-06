El Sevilla comunica a Dmitrovic, Januzaj, Suso y Marcao que no les quiere

Hace unos días que ElDesmarque publicaba que el Sevilla estudia ofrecer la renovación, a la baja, a Suso. Pero Marca asegura que es todo lo contrario. Que ya le han comunicado que no cuentan con él y que van a buscarle equipo. Según Diario de Sevilla, el club también ha anunciado a Januzaj y a Dmitrovic que no les quieren en el vestuario y que deben buscar una salida. La respuesta de Adnan Januzaj ha sido algo así como "muy bien, pero no perdono ni un céntimo". El belga tiene dos años de contrato a razón de 2,5 millones de euros por temporada. Y en caso de marcharse cedido (no habrá muchos equipos que quieran pagar un traspaso), quiere cobrar su ficha íntegra. Seguramente le dará igual de donde venga el dinero, si comparten el pago el Sevilla y el club en el que juegue, pero claro... la entidad sevillista no está para ese tipo de operaciones. Como ocurrió el año pasado, es posible que este verano haya rescisiones de contrato, viendo el poco caché de los jugadores a los que intentan colocar, pero eso cuesta dinero. Mucho. Si rescindes, tienes que pagar el contrato. O la gran parte de él. Y hay muchos futbolistas cobrando un dineral. La temporada pasada el Sevilla gastó 31 millones de euros sólo en rescindir contratos. A ver este año.

También han anunciado a Marko Dmitrovic que no cuentan con él. Y en estas, apareció el Valladolid interesado en una cesión. Pero el Sevilla pide que le paguen la ficha completa y no hay muchos equipos (desde luego no el Real Valladolid) que quieran pagar 1,5 millones limpios al portero serbio. Y después está el caso Marcao. De 108 partidos ha jugado 21. El Sevilla no quiere arriesgarse a nuevas lesiones del brasileño y quiere deshacerse de él. Pero claro, los clubes no son ciegos. Y han visto lo que hay. ABC publica que ya le han dicho que no le quieren. Y el central ha respondido que no se quiere ir. Y si García Pimienta no dice lo contrario, también debe el club nervionense buscar acomodo a los que vuelven tras cesión. Luismi se va a ir al Tenerife por 250.000 euros. Y falta por colocar a Carmona, Augustinsson, Delaney, Montiel, Gattoni y Óscar Rodríguez. Casi nada. Vaya verano, Víctor. ¿El mejor de tu carrera? Lo veremos.