Sampaoli cree que es tarde para más fichajes

En copa el Sevilla jugará la semana que viene, en cuartos de final, en el Sadar ante Osasuna, pero antes hay partido de liga. El rival, el Cádiz, ha protestado energicamente por el fallo de Iglesias Villanueva en el VAR ante el Elche. Y según Sampaoli "los fallos parte del fútbol. Y pedir anular un resultado por un fallo es inmecesario. Pasó y ya está. Otra cosa es que ahora haya un condicionante para el VAR siguiente y nos perjudique... o no". Antes del partido habrá una protesta, convocada por hasta 80 colectivos y peñas, contra el consejo de administración del club nervionense. El entrenador ha pedido "unidad" y que los jugadores se centren en lo futbolístico y no se fijen en las protestas, pero reconoce que "el ambiente institucional, organizativo, político, tiene correlación con lo que le pasa al equipo. Con todo ello a los jugadores les aparece el miedo".

Jorge Sampaoli tuvo palabras para tres jugadores en concreto. Sobre Suso dijo que "tiene talento pero debe entender que al talento tiene que sumar otras cuestiones que ayuden al equipo". Acerca del último fichaje, Lucas Ocampos, destacó que "está haciendo un esfuerzo para ponerse bien fisicamente y que sea pronto". Y por último, Januzaj. "Sinceramente no tengo más información. Me dijeron que estaba cerca de irse pero no se más". Pues eso.