La renovación de Guido: ni sí, ni no

El centrocampista bético, tras su golazo ante el Villarreal, escuchó el cántico "Guido quédate" y se mostró agradecido. "La afición sabe que el cariño es mutuo. Cuando me cruzo a un bético por la calle me hacen sentir que me quieren. Que yo me quede depende de muchas cosas, pero realmente hoy no me apetece hablar de esto. Tengo mucha bronca por la derrota, estoy enojado", declaró. Ante la insistencia de la prensa, Guido subrayó que "estamos hablando con el club pero las cosas no son fáciles... no puedo asegurar nada ni yo ni el club, pero eso no quiere decir que sea sí o que sea no. No quiero hablar de más. Yo demostré hoy mi compromiso con este club, lo demostré siempre, mientras me recuperaba tenía muchas ganas de volver para ayudar al equipo. No hay otro equipo, eso no. Estamos hablando con el Betis y mis agentes y yo somos muy transparentes en eso. Son negociaciones, entiendo que la gente quiere saber si me quedo, pero es que en este momento tengo la cabeza en el partido que hemos perdido. En las negociaciones que estamos teniendo unos días pasan unas cosas y otros pasan otras. Quiero estar lo más tranquilo posible, aunque sé que van a ser meses movidos".