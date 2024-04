Quique y los "sevillistas llorando por el miedo al descenso"

El técnico madrileño admitió que, con la victoria ante el Mallorca y la gran ventaja obtenida sobre el Cádiz, se acordó "de los sevillistas que se cruzaban conmigo por la calle y se abrazaban a mí llorando, pidiéndome que el equipo no bajara. Ahora me acuerdo mucho de ellos, porque estarán en sus casas, pensando que su equipo, por fin, ha salido de una situación extraña, caótica". A partir de ahora, Quique cree que los futbolistas "jugarán más tranquilos. Ojalá seguir sumando a este ritmo. Lo mejor que tenemos es que sumamos puntos a un ritmo importante, más allá de jugar bien o no tan bien. Estoy convencido de que seguir sumando hará que los jugadores encuentren su estado de forma y su mejor condición. Tenemos jugadores muy buenos que juegan bajo una presión insana. Esto puede cambiar radicalmente como ha cambiado hoy en el segundo tiempo".

Sobre el partido destacó que, tras el mal primer tiempo, "entendimos el partido de otra manera. Había que tener paciencia. En el segundo tiempo ya dimos más pases hacia adelante". Sobre la lesión de Gudelj, habrá que esperar. El míster comentó que "ha sentido algo extraño en la pierna derecha y era mejor que saliera del campo".

Y ahora, el derbi. "No quiero hablar mucho porque entiendo lo que debe significar, pero quiero que me lo expliquen muy bien. Estos próximos días que tenemos quiero entenderlo al máximo y que hagamos el mejor partido posible. Estamos encantados de ir a un partido de este nivel y ojalá demos el nivel necesario", declaró.