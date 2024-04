Quique pide resultadismo y menos críticas

Estando a seis puntos del descenso, la permanencia está cerquita pero no en la mano. Y el entrenador del Sevilla admite que quieren "dar la tranquilidad a la afición lo antes posible". Ganar te da la certificación de la permanencia y también permite a los futbolistas "jugar con optimismo y esperanza, que es mejor que hacerlo con angustia". Y se atrevió a dar una serie de consejos, en beneficio del equipo. "Debemos ser prácticos, ir al resultado. Nuestros números no son tan malos. Es que realmente esto es un plan de rescate. Y el objetivo es el que es. Tenemos que estar juntos, mejor que separados. Juzguemos un poco menos, seamos menos duros, para que los chicos tengan un poco de aire y estén mejor", declaró.

Preguntado por Ocampos, que faltó en el entrenamiento del jueves, destacó que está apto. Afirmó que el argentino es "un jugador muy importante porque es muy competitivo. ¿Que ha jugado en muchas posiciones? Donde juegue, siempre está bien. Antes de llevarlo a una posición he hablado con él porque necesitábamos cosas diferentes. A mí me gustaría y él lo sabe, que desde el carril fuera más extremo que defensa. Me gustaría que los carriles fueran más ofensivos, sacaran más centros y fueran más determinantes". Acerca del rival, la Unión Deportiva Las Palmas, Quique comentó que "le han metido un 78% de posesión al Athletic, un 54% al Madrid, un 76% al Valencia... pero aún así hay lugares donde se le puede hacer el partido más incómodo. Las Palmas atrae y en ese momento debemos estar en la situación elegida. Si nos hundimos mucho, van a encontrar la jugada porque combinan bien. Tienen muchos registros".

Terminó la comparecencia ante la prensa con una pregunta obligada, en estas fechas. Y el madrileño lo tiene claro: "Como no ganen, me parece que la Feria los jugadores la van a pasar en casa. Si hay Feria, será producto de que nos la hemos merecido. Si no ganamos, nos iremos a casa, reflexionaremos y pensaremos en el siguiente partido".