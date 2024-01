Quique: "El fútbol actual no permite el nivel de desorden del Sevilla"

Poco ha hablado del partido de copa en sí, del rival de este martes, y mucho de los males del Sevilla. Incluso ha sorprendido que haya dicho claramente que el partido que hicieron sus jugadores ante el Deportivo Alavés "me descorazonó mucho". El técnico madrileño ha explicado que se ha "decicado a hacer una reconstrucción de patrones y he visto que es un problema de organización y de transición, de saber que el fútbol de ataque está muy bien pero que defensivamente o trabajamos cien por cien o tendremos dificultades. Porque el fútbol actual no permite ese nivel de desorden defensivo. Estamos muy expuestos".

No es que no quieran hacer las cosas bien, es que no pueden y/o no saben. "La mejor noticia es que los chicos quieren y están ilusionados con la copa. Sabemos que el Sevilla ha competido siempre bien en las competiciones del K.O. pero también sabemos que vamos a jugar contra un equipo que es una centrifugadora o un dolor de muelas, y hay que pasarlo, hay que competir", declaró. Preguntado si es el momento para cambiar, por fin, la dinámica, afirmó que "para que lleguen los momentos buenos hay que trabajar, no llegan solos. Es una cuestión de rigor y de entrenamiento. Si te pasan muchas cosas malas y de forma continuada, es que algo estás haciendo mal. Intentaré avanzar con los jugadores que tienen más atención y mejor me siguen".

De momento, la dirección deportiva intenta arreglar el desaguisado con fichajes de chicos muy jóvenes, como Agoumé y Hannibal. ¿Son esos los mejores perfiles para sacar al Sevilla del atolladero? Quique ha vuelto a decir que no conoce bien a la plantilla y que, por tanto, prefiere dejarlo todo en manos de Orta. "Llevo tres semanas aquí y no tengo una valoración de meses, como tiene el club, así que me pongo en sus manos para que decidan quien nos puede ayudar. Y luego pondré a los que me parecen los mejores". En cuanto a salidas, hoy no se ha ejercitado Rafa Mir, que podría marcharse. Sobre el murciano ha dicho que "a mí me interesan jugadores que estén motivados. El que no está motivado se irá a otro destino. Los jugadores están para entrenar. Luego lo de jugar es si tienes motivación". Más claro, agua.