Previa Betis-Getafe

Pellegrini: "El Getafe juega al límite"

El entrenador del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ha comentado este jueves en rueda de prensa que el Getafe, su rival de este viernes, posee "unas características definidas" que lo lleva a jugar "al límite del reglamento" pero el "momento malo" que atraviesa "no lo desmerece" como equipo de nivel. Sin embargo, el Betis afronta el choque para "tratar de no dejar escapar puntos, independientemente del rival y el momento que sea", ya que al Betis ni a nadie "le favorece lo que pase en el contrario" y sí "el rendimiento colectivo e individual", por lo que no cree que sea "correcto acogerse a otras cosas".

EFE