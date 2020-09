Pellegrini medita volver a repetir once ante el Madrid

El Betis recibe este sábado (Benito Villamarín, 21 horas) al Real Madrid en un buen momento, tras ganar los dos primeros partidos de Liga y sin encajar goles. Así pues, todo hace indicar que el entrenador verdiblanco, Manuel Pellegrini, no tocará la alineación que tan buenos resultados está dando, aunque hay dudas con la punta del ataque.

Pepe Mel fue el último entrenador verdiblanco en repetir alineación en tres jornadas consecutivas. Pellegrini podría hacerlo, curiosamente, en sus tres primeros partidos oficiales con el Betis. No obstante, el técnico chileno podría dar un giro a la delantera. Aunque la confianza en el trabajo de Borja Iglesias es plena, el delantero compostelano sigue negado con vistas a la portería - lleva ocho meses sin marcar en competición oficial - y Sanabria, que tampoco brilló excesivamente ante el Valladolid, gana opciones. Pellegrini ensayó con el paraguayo como delantero centro en un teórico once para el domingo en el partidillo de este jueves ante el filial. Salvo esa incógnita, no debe de haber cambios en la alineación, que continuaría con Claudio Bravo, en la portería; Emerson, Bartra, Mandi y Álex Moreno, en defensa; Guido y William, en el doble pivote; y Fekir, Canales y Joaquín por detrás del punta.

Otra de las incógnitas está en si Pellegrini incluirá a Loren en la convocatoria, tras dejarlo fuera por decisión técnica en el partido ante el Valladolid. Guardado se perderá, de nuevo, el partido por lesión.