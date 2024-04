Pellegrini: "No cambio ganar al Sevilla y acabar el 15 ó el 16"

Aunque el chileno no ha conseguido batir al Sevilla en el campeonato liguero, la estadística no le obsesiona. "Yo no he jugado nunca contra el Sevilla. Yo no estoy dentro del campo. Trato de ganar la mayor cantidad de partidos importantes. Trato de hacer la campaña mejor posible durante toda la temporada. Y si se le gana al Sevilla mejor además, pero no cambiaría ganar al Sevilla los dos partidos y estar en el lugar 15 ó 16. Ojalá a la temporada le podamos agregar, que ya lo hicimos en la Copa del Rey, un triunfo sobre el Sevilla. Pero siempre estoy más preocupado del concepto general del año que de un rival puntual", ha indicado.

Para Pellegrini, la cuestión de las expulsiones es muy importante. El equipo ha reducido este año considerablemente el número de tarjetas rojas respecto a la pasada temporada, pero el técnico sabe que en este tipo de encuentros la intensidad sube. "Se puede controlar dentro de lo que es controlar las reacciones humanas dentro de un partido. Sabemos, y lo hemos comprobado y lo hablamos siempre con los jugadores, que en estos partidos es muy importante para nosotros tener la cabeza fría y el corazón caliente. Porque ya con el exceso de motivación que produce el tradicional derbi, más la presión del público, normalmente se lleva a cometer muchos errores. Y la mayor parte de los partidos se decide más por cosas extradeportivas que por cosas deportivas. Entre ellas, la expulsión. Así que esperamos estar muy intensos, hacer un partido dentro de nuestro mejor nivel, pero intentando controlar todo lo que es extradeportivo", ha comentado el técnico verdiblanco.

Respecto al rival, el técnico verdiblanco ha expresado que "es difícil adivinar con qué Sevilla nos vamos a encontrar. Seguramente, con el que ha ganado los últimos partidos, una formación que Quique está haciendo de forma más continuada. Y esperamos encontrar el mejor Betis que podamos para superar a un rival que no hace nada estaba en la Champions".