Pedraza: "¿Favorito para el derbi? El Betis, sin ninguna duda"

Preguntado por el derbi, Pedraza se ha mostrado contundente. "¿El favorito? El Betis, sin ninguna duda. Tengo plena confianza en mis compañeros. Sabemos lo que supone el derbi para nosotros y vamos a pelear por la victoria al mil por mil. En un derbi no existe relajación. Sabemos lo que ese partido supone para el Betis, para nuestros aficionados. Hay gran motivación, estamos mentalizados de que para nosotros esa victoria es vital para llegar a nuestro objetivo", ha afirmado el lateral verdiblanco.

Respecto a las palabras de José María del Nido, que afirmó en laSexta que la distancia entre Betis y Sevilla es "sideral", Pedraza no ha querido entrar al trapo. “Yo no voy a entrar en polémicas. Del Nido puede decir lo que quiera. Todos sabemos la rivalidad entre el Sevilla y el Betis pero la grandeza que tiene el Betis es indudable. Yo me decanté por el Betis porque para mí es uno de los más grandes. No voy a entrar en debates”, ha puntualizado.

El jugador de San Sebastián de los Ballesteros se ha pronunciado, además, sobre sus preferencias en el sonido de las retransmisiones televisivas en la últimas once jornadas. "Me decanto más por el sonido pregrabado. Para el aficionado quedaría raro esa situación de escuchar al jugador. Hoy lo hemos hablado en el entrenamiento, pero no sabría decir cómo lo harían en la televisión”, ha asegurado el jugador en los micrófonos de Onda Cero.