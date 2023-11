Orta: "Ahora estoy más seguro aún de Diego Alonso"

Lo dijeron presidente y vicepresidente antes y después de caer en Londres ante el Arsenal. Y el propio Víctor Orta en la mañana del partido del Emirates. "Tendremos paciencia porque estamos convencidos de que Alonso va a triunfar", vinieron a decir los dirigentes sevillistas. En este lunes de resaca del derbi, que terminó en tablas, Orta ha vuelto a sacar la espada para defender a Diego Alonso. Ha sido en la Cumbre TransferRoom de Lisboa, donde el máximo responsable deportivo del club nervionense estuvo presente en el lanzamiento de una aplicación llamada Coach Finder. El madrileño declaró: "No me arrepiento de haber contratado a Diego. Ganó la Liga de Campeones de la CONCACAF con dos clubes diferentes, que es una competición muy difícil. Antes de que llegara al Sevilla hice una presentación al Consejo con los candidatos. Expliqué mi idea. Al final quedaron tres. Hicimos tres entrevistas y nos decidimos por Diego. Estamos muy contentos con él y los resultados llegarán, porque sé lo duro que trabaja cada día, sé cómo prepara los partidos, sé qué equipo se ha encontrado y lo que tiene que mejorar. No me arrepiento de mi decisión. Y ahora estoy aún más seguro de haberlo contratado". El puesto del técnico urguayo, de momento, no corre peligro. Pero la paciencia no es infinita en ningún club y menos en el Sevilla. Tras el parón por selecciones el conjunto nervionense tendrá que enfrentarse a Real Sociedad, PSV y Villarreal. Si sigue sin ganar como hasta ahora...