Oliver, sobre la bronca Isco-Monchi: "Son cosas normales en el fútbol"

Torres subrayó que este parón por el Mundial de Catar "nos va a venir bien porque necesitábamos coger los conceptos del nuevo entrenador y mejorar la forma física". En cuanto a la crítica situación del equipo en liga, afirmó que "no miramos la clasificación. Nos centramos en, al volver a la competición, ser un equipo reconocible. El equipo está comprometido y ojalá este tramo del año sirva para empezar a salir de abajo. Tenemos ganas de volver a jugar, ganar en copa, ganar en Vigo y seguir ganando partidos. No sé por qué estamos ahí abajo. Hay momentos puntuales en que pierdes y al siguiente partido vas con desconfianza... pero seguro que salimos de ahí".

Oliver también habló de la no inclusión, por parte de Lopetegui, en la lista de la Liga de Campeones. "Fue muy duro que me dejaran fuera de la Champions. De todos lo compañeros me eligieron a mí y fue un golpe duro. Aproveché para entrenar más que mis compañeros. Si el míster decide meterme en la nueva lista de Europa League estaré encantado. Espero que esta vez no aparezca mi bola", aseguró entre bromas.

Va a ser, desde luego, un mercado de invierno movidito. Sampaoli y Monchi quieren sacar de la plantilla a cinco o seis futbolistas, para ejecutar una revolución con nuevos fichajes. Y hay jugadores que ya saben que están en la lista negra. Pero a pesar de ello, "no hay mal rollo en el vestuario por posibles cambios en el mes de enero. Sigue el buen ambiente entre compañeros. Nunca ha habido un problema. Si hay malas vibras por un tema personal intentamos que se queden fuera". En el caso particular de Oliver Torres, el protagonista lo tiene claro: "A veces me colocan en uno u otro equipo, este verano salieron rumores sobre qué me quería ir, a veces mis padres me preguntan ¿es verdad que nos vamos? Pero mi intención es quedarme. Si el club decide que tengo que irme, me iré. Pero jamás abandonaría el barco así", declaró en Onda Cero.