OFICIAL: Quique no seguirá en el Sevilla

"El desgaste que he tenido ha sido suficiente. Es un desgaste grande. He pensado que yo no era la persona para llevar el proyecto", afirmaba Quique, que prefirió "abrir la puerta para que entrara aire fresco". El técnico aclaró que "ha sido una historia bonita pero dolorosa. Quiero agradecer a los jugadores el esfuerzo por cambiar la dinámica en una situación muy compleja y a la afición del Sevilla, que ha estado enorme cuando parecía que no había ninguna gota de esperanza. Los he disfrutado al máximo, siempre tuve la curiosidad de saber lo que era estar en este estadio con la gente de tu lado y tuve la posibilidad de disfrutarlo. Mi decisión tiene que ver con tener un desgaste que en otro momento no lo hubiese tenido. El plan de rescate es para un entrenador a corto plazo y desgasta mucho, despersonaliza a jugadores y entrenadores, y probablemente esto haga que desde el exterior tengan una visión diferente. Lo veo responsable y sano, para que el club también decida el camino que quiera tomar, dejando siempre las puertas abiertas a quien no pueda estar de acuerdo con mis ideales futbolísticos".

Ya el presidente había aclarado que "Quique no será entrenador más allá del 30 de junio. Él ha sido capaz de revertir la situación, ha dedicado muchas horas a esto, ha conseguido el objetivo del que hasta el más optimista dudaba y desde aquí le digo que el Sevilla siempre será su casa. Gracias por el magnífico trabajo que ha hecho en una situación tan complicada".