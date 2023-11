Nyland se retira del entrenamiento

El meta noruego tuvo que ser atendido sobre el cesped durante el entrenamiento, por molestias en el aductor derecho, y terminó retirándose. Veremos si se sube este martes al avión para jugar el miércoles en el feudo del Arsenal. Marcos Acuña no se entrenó, sin que se conozcan detalles del motivo. Fue sustituido el Balaidos por unas molestias físicas que, en principio, no deberían impedirle formar parta de la expedición a tierras británicas. Tampoco ha estado en la hierba Sergio Ramos, que se recupera de su lesión en el soleo y no estará en el Emirates. El camero intenta llegar al derbi del día 12 ante el Betis, aunque no es segura su participación. El que ha vuelto a trabajar con el grupo es Marcao, aunque no está inscrito en la Champions League.