Nyland, sí. ¿Ramos y Navas?

En junio terminan contrato hasta diez jugadores y no todos correrán la misma suerte. En el caso de Orjan Nyland, el Sevilla está muy contento con su rendimiento. Solo ha encajado 17 goles en 16 partidos y he firmado paradas de mucho mérito, salvando en varias ocasiones a su equipo. La últimas, cinco, en Getafe. ABC publica que existen negociaciones con el portero noruego para ampliar su contrato, que finaliza cuando acabe esta temporada. Las conversaciones van por buen camino y es una prioridad para el club nervionense renovar al noruego, como lo es ampliar y mejorar el contrato de Isaac Romero. Son las dos operaciones que tiene en marcha, a nivel de renovaciones, Víctor Orta. ¿Y que pasará con dos pesos pesados como Navas y Ramos? Ambos tienen 38 años pero sus nombres son demasiado grandes como para pensar a la ligera en una salida. Además, en el caso de Ramos, el rendimiento va de menos a más, situándose ahora mismo como uno de los jugadores más en forma de la plantilla. En los últimos partidos ha mejorado muchísimo sus prestaciones y además firma ya siete goles. De momento no hay negociaciones, pero las habrá. Como dijo el presidente hace unos días, "hablaremos cuando termine la temprada, pero está claro que "Jesús Navas es la mayor leyenda del Sevilla Fútbol Club y Sergio nos está ayudando muchísimo".

De los jugadores que llegaron cedidos, casi se pueden olvidar los sevillistas. La opción de compra de Soumaré es de 15 millones y parece inasumible en esta nueva situación económica. La de Agoumé es de 8 millones y habrá que ver, ahora que ha salido de la lesión, cómo termina la temporada y qué decide el club. De Véliz y Hannibal ni hablamos, porque el argentino vino sin opción de compra (y además no juega) y el franco-tunecino tiene una altísima cláusula (18,5 millones) y además al entrenador no le gusta y no le pone. Y luego están los casos de Oliver Torres, Lamela y Mariano, que se marcharán en junio en cuanto expire su contrato. Aunque en el caso de Mariano Sánchez sus agentes aseguran que realmente firmó hasta 2025. Habrá que ver si el Sevilla tiene que comerse un año más a un de los peores fichajes de los últimos años.

No terminan contrato aún, pero el club intentará buscar una salida a jugadores como Dmitrovic, Marcao, Jordán y puede que Acuña. Y por supuesto a los defenestrados Januzaj y Rafa Mir. Vamos, que tiene trabajo Víctor Orta. Porque no será fácil colocarlos y porque en su lugar tienen que venir otros, con el condicionante de la delicada situación económica del Sevilla. El pasado verano, el coste de los salarios de la plantilla ascendía a 182 millones de euros. Tras el mercado invernal se quedó en unos 150. Y la idea, en este verano de 2024, es que es cifra se quede en unos 100. Ardua tarea.