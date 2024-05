Lo de Bakambú se puede ir a los cinco meses

El franco-congoleño será operado este martes de la lesión que sufrió en el recto anterior de la pierna derecha durante el derbi ante el Sevilla. José Manuel Álvarez, jefe de los servicios médicos verdiblancos, declaró en la radio oficial del club que "en consenso con nuestro equipo de traumatología y con el propio jugador hemos decidido que pase por el quirófano para resolver esa lesión que tiene en el recto anterior y este martes será intervenido. La idea, sobre todo por las características de la lesión, era mantener una semana de stand by para tener pruebas complementarias para definir de forma exacta la lesión. Y es en el tendón; habrá que repararla quirúrgicamente porque en un delantero con su pierna dominante necesitamos que tenga una buena cicatriz en el futuro y no genere problemas. De forma conservadora con un tratamiento podríamos recuperar la lesión pero con la operación podemos tenerlo algo mejor de cara al futuro".

Bakambú tendrá un tiempo de baja superior al que se podía pensar inicialmente. "No me gustan los pronósticos en medicina y fútbol porque nunca son ciertos. Hay muchos factores que influyen. Es un caso muy similar con Sabaly. Y los plazos se manejan entre cuatro y cinco meses de evolución siendo sensatos. Puede ir mejor y podemos ganar algo de tiempo. Pero hasta que no entremos en el quirófano y veamos la lesión, luego hay matices en la cirugía que puede diferir el pronóstico. Es una lesión grave y puede estar entre cuatro o cinco meses de evolución, por poner un margen discreto". Por lo tanto, si el Betis se clasifica para competición europea, habrá que ver si inscribe a Cedric Bakambú. Se da la circunstancia de que el delantero bético, llegado en el mercado de enero, sólo se había perdido un partido por lesión en los últimos siete años. Y nada mas aterrizar en Heliópolis ha tenido la mala suerte de encadenar dos lesiones, la última, como decimos, de cierta gravedad y con un tiempo de baja prolongado. Es posible que no vuelva a jugar hasta comienzos del mes de octubre.