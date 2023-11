Del Nido tiene claro que su regreso "es cuestión de tiempo"

Si el juez da la razón a Del Nido, "daremos un vuelco a la entidad. Estoy asustado con la situación del Sevilla". En caso negativo, "anunciaremos otro plan para volver a dirigir el club, pero lo que tengo claro es que no voy a esperar a que el paso del tiempo me devuelva la presidencia. Voy a actuar. Lo que no sé es si el Sevilla puede esperar. Creo que estamos en el peor momento de los últimos años. La entidad está sumida en el descrédito y en una crisis económica. Y la situación deportiva nos preocupa a todos los sevillistas. Es el momento para que este consejo deje paso a los que venimos con impulso para revertir la situación, si fueran sensatos". El expresidente ha anunciado, incluso, fichajes. "Tenemos el suficiente potencial para dar un vuelco, si nos da tiempo a llegar antes de la ventana invernal", subrayó. Entiende que se está "continuamente vulnerando mi derecho de voto pese a tener mis acciones agrupadas en 2018, para poder cesar al consejo de administración y ahora hay que esperar a que el señor Juez dicte la resolución que proceda, indicando si se atienden las medidas cautelares o no". Espera que el juez suspenda cautelarmente la prohibición de votar con sus acciones, que se ejecuta por el famoso pacto que Del Nido cree que "está roto por incumplimiento de ellos". Piensa que su vuelta "es cuestión de tiempo. Soy optimista. Si no es ahora, será después".

En el pacto por la gobernabilidad firmado en 2019 por los máximos accionistas del Sevilla se incluye un relevo en al presidencia, mediante el cual Del Nido Carrasco podría desbancar a Pepe Castro, pero el expresidente ha explicado que "está requerido a la otra parte, haciéndole ver que, aunque tenemos denunciado el pacto por incumplimiento, el que tiene que designar a la persona que sustituya al señor Castro es la familia Del Nido, y en la familia Del Nido somos varios miembros y yo aglutino el 99% de las acciones que tiene la totalidad de la familia Del Nido".