Del Nido acusa a su hijo y a Pepe Castro de no bajarse el sueldo

En sus redes sociales, José María del Nido Benavente quiso explicar cual es la realidad, según él. Y empezaba fuerte: "Se creen que los sevillistas somos tontos". El expresidente aclaraba que "la bajada es del 8,1%, no del 20%". Y acusa a su hijo, el actual presidente, de no renunciar a nada de lo que está estipulado, que son 750.000 euros anuales. "El presidente okupa no se baja un céntimo. Y Pepe Castro no se baja un céntimo", afirma. También asegura que "Fernando Carrión no se baja un céntimo". Del resto, especifica que "se bajan 75.000 euros entre Carolina Alés, Luis Castro y Francisco Guijarro. Jorge Marín y Enrique de la Cerda se bajan 25.000 euros". Del Nido resume, explicando que "es un recorte de 175.000 euros sobre 2.150.000 euros, lo que equivale a una baja del 8,1% sobre el total de ingresos del Consejo de recaudación. A ellos les duele el bolsillo, a mí me duele el Sevilla F.C.", terminaba.