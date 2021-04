Monchi: “Celebré el gol de Acuña corriendo como Marcelino o Fernando Vázquez”

En una entrevista en los medios oficiales del Sevilla, Monchi ha comentado que “ganar en Balaídos sería muy importante. El equipo ha cogido un poco de aire y ha demostrado que tiene muchos argumentos y sería dar un paso más para ir confirmando cosas, aunque queda mucho por pelear y sufrir todavía. Ellos andan en un buen momento y nos van a poner las cosas muy difíciles".

El director deportivo del Sevilla, que celebró su victoria número 500 en el cargo ante el Atlético, explicó cómo vibró con el tanto del triunfo ante el líder. "El otro día celebré desde mi sitio el gol de Acuña corriendo como lo hacen Marcelino o Fernando Vázquez cuando marcan sus equipos. Sigo celebrando los goles como si me fuera la vida en ello. Disfruto poco luego de las victorias, siempre hay un reto posterior. Las noches de los títulos son diferentes, aunque me entretengo poco. Soy explosivo en las celebraciones pero me enfrío rápido. A veces te arrepientes de no haber disfrutado más, te come el día a día y es una pena. Quizás debería haberlo hecho, aunque no nos ha ido mal del todo siendo así", comentó.