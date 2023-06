Mendilibar, sigue... ¿y Monchi?

La entidad nervionense ha explicado en su web que se ha rubricado "la continuidad, por una temporada, de José Luis Mendilibar en el banquillo del Sevilla FC. El técnico, que llegó al club el pasado 21 de marzo con la comprometida misión de mantener al equipo en LaLiga Santander, no solo logró su objetivo con cierta holgura, sino que logró superar dos eliminatorias de UEFA Europa League, nada menos que ante el Manchester United y la Juventus, para acabar levantando la séptima UEL del club hace unos días en Budapest. En su trayectoria de apenas dos meses y medio en Nervión, el balance del técnico de Zaldivar es de ocho victorias, seis empates y tres derrotas. Este miércoles a las 11.00 horas, el técnico comparecerá ante los medios para valorar su renovación".

Otra cosa es lo que pase con el director deportivo. Según Relevo, Monchi ha pedido unos días de reflexión para pensar sobre su futuro porque no tiene claro que quiera seguir. Ha sufrido un desgaste importante este año y, además, hay ciertas diferencias con la cúpula de la entidad. En esta información se asegura que, "a todos los vaivenes de la temporada se une el desgaste en las relaciones internas. Monchi tuvo que ceder parte del poder del que disponía en el apartado deportivo, después de que la cúpula de la entidad así lo decidiera, algo que no sentó del todo bien al hombre que ha protagonizado todos los éxitos de la entidad de Nervión en los últimos 17 años. El de San Fernando quiere seguir contando con autonomía para poder liderar su parcela. Los cambios que se producirán en las altas esferas del club requerirán un mayor consenso en el capítulo de llegadas y salidas dentro del club, algo que el arquitecto del Sevilla de los éxitos no ve demasiado claro”. Habrá que esperar para conocer si el gaditano se marcha o no. Ya afirmó hace algunas semanas Edu García en Radioestadio que existía la posibilidad de que Monchi dejara el Sevilla y que la opción prioritaria, en ese caso, era la de Víctor Orta, recién despedido del Leeds United tras su descenso.