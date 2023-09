Mendilibar ve "mucho mejor" al Sevilla tras estos 20 días

El técnico vasco, que ha comentado que volverá Navas pero no Acuña, no ha querido desvelar si redebutará Sergio Ramos. "Lo vereis el domingo. Lleva dos semanas entrenando con nosotros y está claro que no es lo mismo hacerlo sólo, como hasta ahora, que con el grupo. También le hemos contado qué queremos de un central y cual es nuestro fútbol. He hablado con él, pero como uno más", declaró. Estos días han venido bien al camero para coger ritmo y conceptos, y también a la plantilla, en general, porque "hemos podido entrenar con los que vamos a estar al menos hasta enero. Es lo que pedíamos, que se pudiera cerrar el mercado y estuviéramos los que tenemos que estar". De los fichajes, destacó que Mariano "es tener una opción más" y sorprendió que, preguntado por el supuesto poderío de Soumaré y su perfil de mediocentro defensivo, sólo dijera que "no se si faltaba ese perfil, porque Fernando es el ladrón de balones. Y hemos ganado una Europa League con él. Parece que ya no sirve. Teníamos cuatro y con Soumaré son cinco".

Por otro lado, habló del partido que espera: "Empezar bien siempre es importante y más en la situación en la que estamos. No hay miedo en decirlo. No va a tener nada que ver lo del domingo con todo lo que ha pasado hasta ahora porque hemos mejorado mucho y espero que nos dé para poder ganar, que es lo que buscamos. Tenemos además ahora un calendario bastante exigente en poco tiempo y de todos esos jugadores que me habéis nombrado antes que a Las Palmas, nos vendrán de maravilla. No sé si el primero, el segundo o el quinto, pero nos vendrán de maravilla y tendremos que utilizar a todo lo que tenemos". Sobre la afición, comentaba que "el ambiente, la mayoría de las veces, somos nosotros los que jugamos los que hacemos que sea bueno o malo. Hay partidos que no hace falta nada para que el ambiente sea bueno porque la afición ya sabe. En otros partidos hay que enchufar a la afición. Espero que podamos hacerlo y que no decaiga porque mantengamos la intensidad, e ir de la mano de la afición".