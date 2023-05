El vasco cree que en la segunda parte "el Sevilla fue superior al Betis"

Mendilibar: "Miranda fue de mala leche"

Como goles no hubo y futbol hubo poquito, en la zona mixta y en la sala de prensa se habló bastante de la durísima entrada que pudo haber supuesto una lesión grave de Navas (afortunadamente se ha quedado en el susto). Mendilibar lo tenía claro. "Miranda fue de mala leche. Me asusté. Él sabía que lo iban a expulsar. Lo que no entiendo es que no lo viera y se lo tuvieran que decir desde el VAR. Les he dicho que el VAR les hace peores árbitros", declaró. Por su parte, Ivan Rakitic destacó que "conociendo a Jesús, sé que ese golpe le va a hacer más fuerte. Un poco más y le parte la pierna. Miranda ha ido al vestuario a pedir disculpas a Navas. Yo entiendo que va a jugar la pelota y que es un derbi".

