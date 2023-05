Mendilibar: "La idea es ir con 44 puntos a la eliminatoria con la Juve"

Para Mendilibar, "el Espanyol viene obligado. Llevaba tiempo sin ganar, ganó el otro día pero aún está en la obligación de sacar puntos. Es un equipo que ha cambiado su sistema, jugaba con un mediocentro más defensivo y ahora juega con tres bastante ofensivo. Ha hecho bastantes cambios y no sé que Espanyol veremos. Es una incognita". Preguntado por la ventaja de que el Sevilla, casi salvado, llegue con menos presión que el equipo perico, subrayó que "la presión es buena y es mala. Buena porque te hace meterte en el partido y compites mejor, pero el exceso de presión te pone nervioso, no aciertas... a mí me gusta que el equipo tenga la tensión. No podemos pensar que es un partido más, vamos a intentar meternos desde el principio, que al rival le cueste. Si hacemos eso bien, presionaremos al rival y le costará más".

Sobre la posibilidad de jugar el año que viene competición europea vía liga o a través de la consecución del título de Europa League, el entrenador vasco lo tiene claro: "Cuando llegué aquí vi que no se puede desechar ninguna competición, pero también tenemos que ir paso a paso. No podemos pensar en una final sin pasar de cuartos, no podemos pensar en ser octavos estando el 16. Las escaleras se suben de una en una, si subes de tres en tres, tienes la posibilidad de pegarte el tortazo. Nuestra idea es competir en todas, porque el Sevilla siempre compite", declaró.

Mendilibar también se refirió a la pitada monumental que recibió el Papu Gómez cuando fue sustituido ante el Espanyol. Ha pedido a la afición que anime al argentino. "Me gustaría que le animasen, que fuera uno más. Yo no sé si ha hecho algo que no ha gustado, no lo sé, pero es un jugador del Sevilla y me gustaría que no diferenciaran con él".