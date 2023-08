Mendilibar: "El club dice que todos son transferibles"

En la rueda de prensa previa al derbi contra el Real Betis de la madrugada del miércoles al jueves, Mendilibar admitía que "todavía tiene que haber mucho movimiento en la plantilla. El club me ha dicho que cualquier jugador de la plantilla puede salir. Todo esta bastante parado excepto en esos paises que hasta ahora no se identificaban mucho con el fútbol", comentó, en clara alusión a los pujantes clubes arabes. Uno de los que se puede marchar es el Tecatito Corona, porque "le está costando coger la forma de antes de la lesión, de cuando le firmó el Sevilla. Yo le he dicho que no molesta, que si se queda nos ayudará, pero sabiendo que en cualquier momento se puede marchar".

Sobre el derbi, afirmó que "es importante que todo el mundo pueda ver un derbi diferente a los de Madrid y Barcelona. Un derbi con el Betis siempre es especial, pero nosotros lo que estamos preparando es el inicio de liga y la Supercopa. Espero que la gente disfrute de este partido y si podemos ganar, mucho mejor'. También tuvo su momento reivindicativo el entrenador sevillista, al que se vió molesto por tener que viajar tanto y tan lejos, para jugar estos partidos, por necesidades económicas. "Quizás no es la mejor preparación para nuestro inicio de temporada, tantos viajes, cambios horarios, los jugadores no descansan, no entrenas tanto, pero nos tendremos que concienciar. Intentaremos llegar en las mejores condiciones dentro de quince dias al partido con uno de los mejores rivales del mundo, pero seguro que ellos respetan al Sevilla y será un partido igualado", declaró