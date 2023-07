Mendilbar, los cedidos y el ahorro en fichajes

El entrenador del Sevilla, en los medios del club, ha repasado las sensaciones que le está dejando este comienzo de pretemporada. Y desde este lunes, en esta pretemporada va a tener a sus ordenes la nada desdeñable cifra de 38 futbolistas, que serán 39 en cuanto llegue Loic Badé. Demasiados. Orta tiene trabajo. Para sacar jugadores y para traerlos. Aunque en ese capítulo, el de fichajes, quizás no haya muchos nombres. Mendilibar apuesta por sacar rendimiento a los que han vuelto de cesión y así el club ahorra en contratar refuerzos. "Yo quería aquí en Montecastillo a los cedidos. Mi tarea es la de sacar el máximo de ese jugador que vuelve. Si somos capaces de que ese jugador cedido pueda venir y completar con nosotros la temporada, algo que saca el club también con eso para no firmar a ninguno de fuera. Hay mucha gente y algunos tienen que salir. No sé si entrarán muchos o pocos, pero en el día a día tratamos de que ninguno se sienta mal porque le hacemos de menos", declaró.

Mendilibar está satisfecho con el arranque de este periodo de preparación. El entrenador vasco cree que "ha sido una primera semana muy buena en cuanto a entrenamientos, de intensidad, un poco de todo. Gente que no había estado la temporada pasada para hacerse un poco al tipo de entrenamiento nuestro, con un partido entre medio para coger las ideas que queremos que perduren durante la temporada y la verdad es que el sitio es muy bonito, hace un poco de calor, pero en líneas generales creo que estamos bien y la gente está contenta. Desde que llegué, te das cuenta de la calidad, del espíritu... el jugador bueno quiere ganar y estar bien siempre y se nota en los entrenamientos. Creo que les gusta lo que hacemos en el día a día, se comprometen en cada sesión y creo que estamos bien todos, estamos disfrutando de la pretemporada. Creo que les gusta bastante lo que hacemos y estos 10 días serán para coger un poco la idea de todo para poder aguantar luego una temporada de pocos entrenamientos, porque luego vas a jugar cada tres días".

Tras el amistoso ante el Córdoba llegarán los de Ceuta, Independiente, Rostock y Magdeburg. "A mí me gusta que cada jugador pueda jugar tres partidos de más de 60 minutos. El primero lo compartimos con 45 minutos cada uno para que todos se sientan iguales, quiero igualar los minutos. Luego las lesiones y los pequeños problemas que pueden surgir en pretemporada te hacen cambiar la historia, pero por eso ponemos bastantes partidos durante este tiempo". En lineas generales están todos bien, pero los jugadores que más se lesionaron la temporada pasada, Marcao y Rekik, han empezado repitiendo problemas físicos. "Está tocado Marcao. Es un contratiempo, aunque esperemos que se recupere rápido. Rekik también está con un pequeño problema", afirmó el entrenador sevillista.

En menos de un mes, el Sevilla se estará jugando otro título. Mendi ha ensalzado al Manchester City porque "ha demostrado ser el mejor equipo de Europa por cómo ha ganado, por lo que ha hecho en su país... será ilusionante y será bueno el competirles, jugar contra ellos y tener esa opción de traer otro título para Sevilla". Y después, a vivir una ilusionante temporada en la que de nuevo participará en la Champions. "Estamos en el bombo bueno y a ver si podemos aprovecharlo para clasificarnos entre los dos primeros para poder estar en octavos sabiendo que es muy complicado. Creo que estaremos preparados para competir y para poder tutear a todo el mundo", señaló.