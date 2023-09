Mariano: "Vengo al Sevilla a sentirme de nuevo futbolista"

El delantero catalán se ha mostrado feliz por haber fichado por el Sevilla y en sus primeros entrenamientos ha recibido "buenas sensaciones. Hay un buen equipo y un buen ritmo. Vengo a sentirme de nuevo futbolista y dar el máximo de mí. El Sevilla es un gran club para eso. Estamos en las mayores competiciones y espero poder realizarme de nuevo como futbolista". Estuvo cerca de haber vestido esa camiseta en 2018, pero cuando estaba todo atado apareció el Real Madrid y lo repescó. De aquello, no quiere hablar mucho. "Eso fue hace ya cinco años y queda atrás. Tomé esa decisión en aquel momento pero ahora estoy donde quiero estar. Voy a dar el máximo de mí por la oportunidad que me han dado", declaró. En el apartado físico, cree que "voy a estar disponible. He estado entrenando solo, que no es lo mismo, pero llevo dos días con el grupo y me veo bien, para ayudar pronto al equipo".

También fue presentado oficialmente Boubakary Soumaré. El mediocentro llegado del Leicester, del que el Sevilla ya tenía informes favorables redactados por Ramón Vázquez en 2017, ha asegurado que "este era el mejor proyecto para mí y el mejor sitio para demostrar mi nivel. Hacer este esfuerzo económico me va a permitir jugar la Champions con un equipo top". Víctor Orta destacó del francés que "tiene equilibrio, fuerza y calidad y ojalá venga a aportar mucho. Quiero agradecerle su esfuerzo real, económico. Contactamos con él hace mucho tiempo, pero por los problemas del mercado y de control económico tuvo que esperar al último día. Equipos campeones de Italia le llamaron, y nos esperó".